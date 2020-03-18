Новосибирск, , 05:47 — REGNUM В Новосибирской области за 11 неделю 2020 года за медицинской помощью из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом обратились 19 427 человек. В регионе наблюдается снижение заболеваемости — на 10 неделе было 20 441 заболевших ОРВИ и гриппом. Такие данные озвучили в областном минздраве.

«В этом году в Новосибирской области от гриппа привито больше половины всего населения — 1,5 миллиона человек. Это, несомненно, сыграло свою роль в снижении сезонной заболеваемости, — прокомментировал министр здравоохранения региона Константин Хальзов. — Также, я думаю, повлияла на уменьшение количества заболевших гриппом и ОРВИ пандемия коронавирусной инфекции. Меры профилактики гриппа и коронавируса одинаковые. Люди, опасаясь коронавируса, например, стали чаще мыть руки».

По официальным данным, заболеваемость группом и ОРВИ в Новосибирской области в 2020 году в среднем за последние пять лет снизилась на 13%.