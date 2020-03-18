Пекин, , 05:46 — REGNUM По всему Китаю за прошедшие сутки выявлено 13 вновь заразившихся коронавирусом COVID-19 и зафиксировано 11 смертей от него, сообщили 18 марта в национальной комиссии здравоохранения КНР.

Как стало известно, все погибшие приходятся на эпицентр эпидемии центральную китайскую провинцию Хубэй. Кроме того, 17 марта из больниц страны было выписано 922 человека, а общее число выздоровевших достигло 69 601 человека. Число тяжелых случаев протекания заболевания упало на 208 до 2622.

Общее число заразившихся составило 80 984 человека за все время эпидемии в стране, в том число еще 8056 человек проходят лечение в госпиталях страны. Еще 119 человек находятся под подозрением на инфицирование.