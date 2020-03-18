Мехико, , 05:34 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Мексике достигло 93, из них 11 — выявлены за последние сутки, заявил руководитель мексиканской эпидемиологической службы Хосе Луис Аломиа 17 марта на пресс-конференции.

Аломиа добавил, что единственным регионом страны, где еще не зарегистрировано ни одного человека с данным диагнозом, является штат Кампече.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мексике из-за угрозы COVID-19 временно отменили все футбольные матчи.

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