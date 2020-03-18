Исламабад, , 05:32 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал народ страны объединиться для победы над коронавирусом нового типа. С таким заявлением глава пакистанского правительства выступил в ходе обращения к народу в эфире государственного телевидения.

«Нам необходимо защитить себя и других, чтобы доказать, что мы ответственный народ. Не паникуйте. Государство сделает все возможное, чтобы взять болезнь под контроль, предоставить лечение и обеспечить продуктами», — заявил он.

Хан призвал народ соблюдать все меры предосторожности и без особой необходимости не покидать жилища. Он также похвалил власти Китая за успешную борьбу с новой инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Пакистане зафиксировано не менее 235 случаев заражения коронавирусом нового типа. 16 марта в результате болезни скончался первый пациент с коронавирусом. Им оказался 31-летний мужчина, недавно вернувшийся из Катара.

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