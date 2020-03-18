Бразилиа, , 05:24 — REGNUM Опасность распространения коронавируса нового типа побудила власти Бразилии закрыть границы страны с Венесуэлой, заявил бразильский президент Жаир Болсонару 17 марта на пресс-конференции.

Постановление об этом будет опубликовано 18 марта. Болсонару добавил, что запрет на перемещения будет неполным, поскольку из-за ограничений может серьезно пострадать экономика бразильского штата Рорайма, граничащего с Венесуэлой. Новые меры не распространяются на грузовые перевозки.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным в Бразилии зарегистрировано 290 инфицированных коронавирусом, а в Венесуэле — 33.

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