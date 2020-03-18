Пекин, , 05:35 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом в Китае за прошедшие сутки выросло на 13 человек, умерли 11 человек. Об этом 18 марта сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Все 11 случаев смерти приходятся на эпицентр эпидемии китайскую провинцию Хубэй. 12 из 13 новых случаев заражения оказались завозными.

Число выписанных пациентов из больниц за прошедшие сутки выросло на 922 человека, в то время как число вылечившихся за все время достигло 69,6 тыс. человек.

Общее число заразившихся за всё время эпидемии в Китае составило 80,8 тыс. человек, умерли 3237 человек.

Под наблюдением врачей в стране продолжают находится более 9,2 тыс. граждан.

Читайте также: Власти Китая объявили список опасных стран, куда не стоит ездить