Новосибирск, , 05:23 — REGNUM Строительство новой станции новосибирского метрополитена «Спортивная» ведётся в круглосуточном режиме и идёт с опережением графика, заявили в мэрии города.

По словам мэра Анатолия Локтя, к середине года, в июне, планируется перейти к установке электрооборудования.

«Движение поездов метрополитена не останавливаем — это наше принципиальное решение, будет лишь скорректирована скорость поездов на одном участке — 40 км/ч. Это не сказалось на графике движения: добраться от площади Карла Маркса до площади им. Калинина можно за то же время, что и раньше», — уточнил Локоть.

На объекте произведена выемка и замена грунта, завершено сооружение фундаментной плиты, наружных и внутренних железобетонных стен. Начались подготовительные работы по монтажу защитного экрана окон эстакады метромоста. К концу текущего года планируется завершить установку монолитных железобетонных и ограждающих конструкций.

Директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик отметил, что работы выполнены почти на 50%. Строится кассовый зал, а с наступлением тепла начнут возводить вестибюль.

В 2020 году будут заказаны 12 эскалаторов, на это потребуется около 600 млн рублей.

Ввести в эксплуатацию станцию «Спортивная» планируется в апреле 2022 года.