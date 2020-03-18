Цзинань, Китай, , 05:18 — REGNUM Провинция Шаньдун на востоке Китая наряду с целым рядом прочих регионов Китая ужесточила правила приема пассажиров из-за рубежа с целью борьбы с пандемией нового коронавируса, сообщает 17 марта агентство Синьхуа.

Все приезжающие в Шаньдун из-за рубежа должны проходить 14-дневный карантин, сообщил замдиректора Шаньдунской комиссии здравоохранения Ма Лисинь во время пресс-конференции. Данные меры были введены после того, как число случаев заражения коронавирусов, привнесенных из-за рубежа стало превосходить число заразившихся внутри Китая.

В случае, если будет выявлен случай подозрения на коронавирус за время карантина, власти начнут отслеживать тесные контакты этого человека и направлять их в госпитали.