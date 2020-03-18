Токио, , 05:11 — REGNUM В ближайшее время Sony может приобрести ряд франшиз известного разработчика и издателя видеоигр Konami. Об этом сообщил 18 марта портал Comicbook.

Инсайдеры сообщили, что компания проявляет заинтересованность к таким франшизам, как Metal Gear, Castlevania и Silent Hill. Издание отмечает, что эти слухи появились на фоне недавней новости о том, что PlayStation и Konami совместно работают над проектом новой игры Silent Hill, в основу которой может лечь известный отменённый проект геймдизайнера Хидео Кодзимы.

Стоит отметить, что в последние годы Konami сократила объёмы разработки новых игр, при том, что компания продолжает выступать в качестве издателя. В 2015 году Хидео Кодзима, работавший в Konami на протяжении многих лет, покинул компанию, основав собственную студию.

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