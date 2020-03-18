Владивосток, , 05:16 — REGNUM Во Владивостоке началась паника из-за угрозы распространения коронавируса и связанным с этим возможным введением карантина — жители дальневосточной столицы буквально сметают с прилавков продукты питания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В первую очередь люди покупают консервы, растительное масло, крупы и макароны. В соцсетях появились фотографии пустых полок и длинных очередей в кассы супермаркетов. При этом отмечается слабый интерес владивостокцев к туалетной бумаге.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США призывают людей не звонить в полицию из-за отсутствия туалетной бумаги.