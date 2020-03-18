Вашингтон, , 05:09 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) перевело всех своих сотрудников на удаленный режим работы в связи с распространением коронавируса. Об этом директор NASA Джим Брайденстайн сообщил в опубликованном 17 марта заявлении.

По его словам, поскольку анализы ограниченного числа сотрудников NASA на коронавирус дали положительные результаты, управлению важно принять профилактические меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса среди сотрудников и всего сообщества, включая членов семей. В связи с этим, все центры и предприятия управления переводятся «на третий уровень формата работы».

«Сотрудники и контрактники немедленно переходят на удаленный режим работы до следующего уведомления. Персоналу, который важен для реализации миссий, по-прежнему открыт доступ на объекты», — сообщил Брайденстайн.

Как сообщало ИА REGNUM, Западная Вирджиния стала последним американским штатом, где был выявлен случай коронавируса COVID-19. На сегодняшний день в США зафиксировали 6420 случаев заражения коронавирусом, 108 человек погибли, еще 17 — вылечились.

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