Владивосток, , 05:11 — REGNUM Приморье присоединяется к всероссийской патриотической акции «Сад памяти»: в честь 75-летия Великой Победы в крае будет высажено более 12 тысяч деревьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Всего в России будет высажено порядка 27 млн саженцев деревьев, олицетворяющих память каждого человека, погибшего в Великой Отечественной войне. Как рассказали в департаменте внутренней политики Приморья, одно из самых массовых мероприятий пройдёт в крае в Черниговском районе, где будет высажено 3 800 деревьев, и в Находкинском городском округе, где будет высажено 3 тысячи деревьев.

«В Приморье изначально планировалось высадить всего около 7 000 саженцев в рамках всероссийской патриотической акции «Сад памяти», однако на данный момент заявлено почти о 12 тысячах новых деревьев, и заявки продолжают поступать. Сами посадки продлятся с апреля по сентябрь», — уточнила замдиректора департамента внутренней политики Приморья Ольга Ивченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках акции «Сад памяти» калужане высадят более 100 тысяч деревьев.