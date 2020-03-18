Канберра, , 04:49 — REGNUM Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Австралии достигло 454, 18 марта передает телеканал 7News со ссылкой на главного санитарного врача страны Брендана Мерфи.

Кроме того, в стране от последствий заболевания скончались пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта австралийские власти ввели запрет на собрания, число участников которых превышает 100 человек, а также рекомендовали гражданам не покидать Австралию.

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