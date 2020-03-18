Сеул, , 04:42 — REGNUM Новых 93 случая заражения коронавирусом нового типа было выявлено в Южной Корее за прошедшие сутки. Таким образом, общее число зараженных достигло 8413, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на данные южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что доля заболевших в городе Тэгу по отношению к общему числу зараженных снизилась с 61% до 60%. С момента начала эпидемии в стране от заболевания умерли 84 человека, большинство из которых являлись пожилыми людьми с хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Китая обновили список стран, не рекомендуемых к посещению из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Гражданам КНР посоветовали не посещать Испанию, Германию, США, Швейцарию, Нидерланды, Швецию, Данию, Австрию, Норвегию, Бельгию, Иран и Южную Корею.