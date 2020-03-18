Владивосток, , 04:56 — REGNUM На территории края не зарегистрировано ни одного официально подтвержденного случая инфицирования людей вирусом COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

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В краевом минздраве считают, что меры, предпринимаемые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Приморье, достаточны и своевременны.

«Чтобы значительно сократить вероятность заражения вирусом, необходимо отказаться от посещения мест массового скопления людей. Также нужно часто мыть руки, проветривать помещение. Особое внимание рекомендуется уделять пожилым гражданам, так новый вирус может дать осложнения у людей старше 60 лет», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин обсудил с губернатором Приморья Олегом Кожемяко ситуацию с коронавирусом на Дальнем Востоке, находясь в информационном центре, созданном для мониторинга распространения коронавируса.