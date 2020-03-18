Владивосток, , 04:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Приморья Олегом Кожемяко меры, предпринимаемые в регионе по борьбе с коронавирусом.

Читайте также: Испания направит 200 млрд евро на «лечение» экономики от коронавируса

Об этом Владимир Путин рассказал при посещении информационного центра мониторинга ситуации с инфекцией, пишет РИА Новости.

В информационном центре президенту страны продемонстрировали работу сайта Стопкоронавирус. рф, с помощью которого можно следить за мерами, предпринимаемыми в регионах России по борьбе с инфекцией. В частности, глава государства тут же ознакомился с ситуацией на Дальнем Востоке.

«Я только что разговаривал с губернатором Приморского края, хотел посмотреть, отражено ли то, что он говорил, или нет», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, спасение экономики от коронавируса в Испании обеспечат 200 млрд Евро, направляемых на эти цели.