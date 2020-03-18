Пекин, , 04:15 — REGNUM Власти Пекина пока не планируют открывать школы и детские сады, даже несмотря на общее улучшение эпидемиологической ситуации в китайской столице, сообщили 17 марта в Муниципальной комиссии образования Пекина.

Пока еще слишком рано думать или планировать открытие школ и возобновление занятий в школах. Данный вопрос встанет только тогда, когда ситуация с коронавирусом выйдет в иную плоскость. В Комиссии отметили, что заблаговременно уведомят общественность о каких-либо изменениях по данному вопросу и о планах на следующий семестр.

Пока же в Пекине учащимся колледжей рекомендовано перейти на интернет-обучение на дому и ни в коем разе не посещать учебные заведения. Такая же практика распространяется и на учащихся некоторых школ.