Пекин, , 04:10 — REGNUM Китай объявил туристическое предупреждения, призвав граждан страны следить за эпидемиологической ситуацией в связи с коронавирусом за рубежом и отказаться от поездок в страны, где наиболее сильно бушует эпидемия, сообщает 17 марта агентство Синьхуа.

Китайским туристам рекомендовано нарастить свою бдительность и здраво оценить риск заражения вирусом в связи с поездками за рубеж. Соответствующее предупреждение выпущено Министерством культуры и туризма КНР.

Временно рекомендовано гражданам Китая отказаться от поездок в Испанию, Францию, Германию, США, Швейцарию, Нидерланды, Швецию, Данию, Австрию, Норвегию, Бельгию, Иран и Южную Корею, где эпидемия коронавируса бушует наиболее сильно.