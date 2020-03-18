Куньмин, Китай, , 04:04 — REGNUM Полиция провинции Юньнань задержала двоих подозреваемых и изъяла у них 176,6 кг наркотиков в рамках недавнего дела, связанного с незаконным оборотом запрещенных веществ, сообщает 17 марта агентство Синьхуа.

Полиция получила региона получила сведения, что некто собирается ввезти наркотики в Китай через уезд Мэнла в Сишуанбаньна-Дайском автономно округе. На место была направлена рабочая группа для расследования дела.

Уже 12 марта были схвачены двое подозреваемых в поселке Сидин автономного округа. У них при себе имелось 176,6 кг наркотиков, которые были зашиты в задние сидения автомобиля. Среди изъятых наркотиков было 162,6 кг опия и 14 кг метамфетамина.

За первые 10 дней марта полиция Сишуанбаньны раскрыла три основных случая наркоторговли, в рамках которых было изъято 233,153 кг наркотиков. Напомним, что провинция Юньнань является китайской передовой в борьбе с наркотиками, поскольку граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Таиланд, Лаос и Мьянма.