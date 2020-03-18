Красноярск, , 03:59 — REGNUM В среду, 18 марта, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, температура воздуха +4… +5 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 7:50 на Театральной площади было +2 °C.

Ночью с 18 на 19 марта ожидается до — 3 °C.

Скорость западного, юго-западного ветра — 5−10 м/с. Возможны порывы до 20 м/с. Давление — 731 мм рт. ст.

В четверг, 19 марта, в Красноярске до +3 °C днём и до — 4 °C. ночью.

В пятницу, 20 марта, в Красноярске ожидается до +3 °C днём. Ночью около — 1 °C.