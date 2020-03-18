Урумчи, Китай, , 03:56 — REGNUM Популяция редких мэнсиньских бобров превысило 500 особей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 17 марта агентство Синьхуа

Данные животные находятся под первым классом государственной защиты Китая и являются единственными видами бобров, проживающих в Китае и крайне редко встречаются вдоль синьцзянской реки Уругу. Их популяция даже меньше, чем популяция гигантских панд.

Согласно последней статистики, 162 бобровых семейства или 510 бобровых особей проживает в Синьцзяе. По словам экспертов, бобры помогают улучшать экологию региона, строят дамбы, которые становятся местом обитания других видов.