Пекин, , 03:50 — REGNUM Китай переработал 159 тонн медицинских отходов с конца января в рамках борьбы с эпидемией нового коронавируса в стране, сообщили 17 марта в Министерстве экологии КНР.

Уровень производства медицинских отходов в Китае достиг 6058,8 тонны в день против 4902,8 тонны за день до начала вспышки эпидемии, сообщили в министерстве. Мощность переработки отходов в эпицентре эпидемии провинции Хубэй выросло с 180 до 667,4 тонны в день.

Экологические власти мониторят 17 949 источников питьевой воды и пока не нашли никаких следов заражения болезнетворными организмами в связи с разгулом эпидемии. В Министерстве также следят за качество воздуха в 337 городах. Доля дней с хорошим качеством воздуха в период с 20 января по 14 марта выросла на 10,1% в годовом исчислении до 85,7%.