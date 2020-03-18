Париж, , 03:55 — REGNUM Несколько миллионов доз своего противомалярийного препарата Plaquenil предложила правительству Франции для лечения коронавируса фармацевтическая компания Sanofi. Об этом 18 марта сообщает агентство AFP.

По информации компании, предварительные результаты исследования эффективности данного препарата при применении его для лечения коронавируса оцениваются, как достаточно обнадёживающие. Sanofi заявляет о своей готовности к максимальному сотрудничеству со здравоохранением Франции для подтверждения эффективности своего лекарства.

По данным агентства, заявленного объема препарата должно хватить для излечения до 300 тысяч пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Франции число установленных заражений коронавирусом пневмонии COVID-19 достигло 7730, умерли от него 175 человек, а 602 заболевших признаны излечившимися и выписаны из медучреждений.

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