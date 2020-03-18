Мурманск, , 03:41 — REGNUM 68-летний мужчина, сбежавший из карантина инфекционной больницы Мурманска, куда его ранее поместили с подозрением на коронавирус COVID-19, найден, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В ближайшее время его должны доставить в обсервацию.

Напомним, 17 марта с рыболовецкого судна «Стакфелл», прибывшего в мурманский порт из Норвегии, был снят моряк с симптомами ОРВИ. У пациента были взяты анализы на новый коронавирус и он должен был помещен в карантин. Однако, после мужчина самовольно покинул приемное отделение больницы, о чем медики сообщили в полицию.

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