Эр-Рияд, , 03:36 — REGNUM Саудовская Аравия приостановила работу частных предприятий в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа, сообщает Saudi Gazette.

Сообщается, что предприятия не будут работать в течение 15 дней с момента вступления в силу соответствующего распоряжения. Приостановка не затронет компании, которые связаны со здравоохранением и продажей продуктов питания.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Саудовской Аравии было выявлено 170 случаев заражения коронавирусом нового типа. 17 марта Эр-Рияд ввел запрет на совершение коллективных молитв в мечетях страны, кроме двух главных мечетей в Мекке и Медине. Эта мера была принята в рамках борьбы с распространением COVID-19.

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