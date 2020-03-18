Яунде, , 03:25 — REGNUM Власти Камеруна закрыли границы для иностранцев из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление премьер-министра страны.

Сообщается, что запрет вступит в силу 18 марта. Границы будут закрыты как воздушные, так и наземные и морские. Отмечается, что поставки грузов в страну запрет не коснется. Также в Камеруне закрыли школы и предписали гражданам не выходить на улицу без особой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Тунисе был введен комендантский час в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Согласно распоряжению президента страны Каис Саида, запрещено перемещение по улице с 18:00 до 06:00.