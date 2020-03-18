Канберра, , 03:21 — REGNUM В Австралии в связи с распространением коронавируса запрещаются все мероприятия с участием более 100 человек, а гражданам рекомендуется не выезжать из страны. Об этом премьер-министр Скотт Моррисон 18 марта сообщил на брифинге в Канберре.

Как пояснил Моррисон, решение о запрете на проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек для закрытых помещений было принято после консультаций с офисом главного санитарного врача Австралии. Оно вступает в силу 18 марта на территории всей страны.

«Для мероприятий, проводимых на открытом воздухе, действует ограничение в 500 участников», — уточнил премьер-министр.

Новые ограничения не распространяются на аэропорты и объекты общественного транспорта. А также медицинские учреждения, школы, супермаркеты, рынки и производственные площадки. Также исключение делается для мест заключения и парламентов всех уровней.

Что касается запрета для граждан страны на поездки по всему миру, то Маррисон подчеркнул, что это является первым таким случаем в истории Австралии. «Но наш совет для граждан предельно ясен — не выезжайте за границу», — заявил он.

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