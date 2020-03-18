Якутск, , 03:13 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев дополнил указ о введении режима повышенной готовности на территории республики объявлением каникул в школах с 18 марта по 27 марта с последующим переводом детей на дистанционное обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Также с 18 марта отменены занятия в кружках, клубах, спортивных секциях.

Согласно указу, гражданам, посещавшим неблагополучные по коронавирусу территории, необходимо будет сообщать о своем возвращении, месте и датах пребывания заграницей на горячую линию минздрава Якутии по номеру 8 (800) 1 001 403. При появлении первых респираторных симптомов обращаться за медпомощью на дому без посещения больниц, а также соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

Прибывшие туристы и их родственники должны обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения домой.

«Нельзя посещать работу, учёбу, минимизировать посещение общественных мест. Работодатели обязаны в этих случаях предоставлять больничный лист», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии у руководителя «ЯТЭК» подозревают коронавирусную инфекцию.