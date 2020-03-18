Женева, Швейцария, , 02:58 — REGNUM Количество пациентов, заразившихся COVID-19 по всему миру, составило 179 112 человек, из них 11 526 — новые случаи, 18 марта сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, за последние сутки скончались 475 инфицированных. Общее число летальных случаев с начала вспышки достигло 7426.

В ВОЗ также отметили, что еще в восьми странах зафиксировали первые случаи заражения данным коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Италии превысило 26 тыс. человек.

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