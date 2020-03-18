Вашингтон, , 03:03 — REGNUM Пентагон выделит на борьбу с коронавирусом до 5 млн респираторов из своего стратегического резерва. Об этом министр обороны США Маркс Эспер заявил 17 марта на брифинге.

«Министерство обороны предоставит Министерству здравоохранения и социальных служб до 5 млн респираторов и других средств индивидуальной защиты», — сказал Эспер.

По его словам, первый миллион респираторов из собственных стратегических резервов минобороны станет доступен немедленно. Кроме того, военное ведомство предоставит до 2 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких и возможность использовать свои лаборатории для тестирования на коронавирус гражданских лиц.

В качестве дополнительной меры, отметил Эспер, изучается возможность задействования для помощи гражданским медикам плавучих госпиталей, на которые можно было бы перевести больных с обычными травмами, чтобы высвободить больницы для работы с заражёнными коронавирусом.

«Несколько дней назад мы уже дали приказ ВМС подготовить их к развертыванию», — добавил глава Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, Число погибших от заболевания, вызванного коронавирусом в США, достигло 100 человек.

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