Якутск, , 03:07 — REGNUM В Якутии у генерального директора ПАО «ЯТЭК» Андрея Коробова, прибывшего 10 марта из Швейцарии, подозревают коронавирус. Руководитель почувствовал недомогание, сдал анализы и получил подтверждение инфекционного заболевания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

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До получения окончательных результатов Андрей Коробов находится в больнице.

«Конечно, чувствуя свою социальную ответственность не только перед сотрудниками нашей компании, но и перед жителями всей Якутии, принял решение о немедленной госпитализации в больницу, чтобы не подвергать возможной опасности своё окружение, несмотря на то, что все недомогания прошли, и вирус никак не проявляется», — сказал Андрей Коробов.

В «ЯТЭК» приняты все меры безопасности: персонал с 18 марта перешёл на удалённую работу — эта предосторожность введена по личной инициативе гендиректора. Все запланированные рабочие встречи и переговоры перенесены на дистанционный формат.

По словам замруководителя Роспотребнадзора по Якутии Изабеллы Самойловой, специалисты устанавливают контактных лиц для обследования в больницах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Евросоюзе предполагают завершение разработки вакцины коронавирусной пневмонии COVID-19 к осени 2020 года.