Бухарест, , 02:34 — REGNUM Решение прекратить авиасообщение с Испанией, запретить проведение массовых мероприятий и работу предприятий общепита приняли власти Румынии в связи с ситуацией с распространением нового коронавируса, заявил румынский министр внутренних дел страны Марчел Вела 17 марта в ходе брифинга.

Также в стране будут запрещены все собрания с численностью участников более 100 человек. Ограничения вступают в силу с вечера 18 марта. Их действие рассчитано на 14 дней. Кроме того, румынское правительство продлило запрет на полеты в Италию и обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта из-за COVID-19 на территории Румынии было введено чрезвычайное положение.

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