Лондон, , 02:32 — REGNUM Не менее 1950 случаев заражения коронавирусом нового типа подтверждено в Великобритании, сообщает пресс-служба британского департамента здравоохранения.

За период с 16 по 17 марта число заболевших COVID-19 в стране увеличилось на 407 человек. Также число умерших в результате заболевания в Великобритании достигло 56.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в Великобритании приостановили на три месяца несрочные хирургические операции в связи со вспышкой коронавируса нового типа в стране. Отмечалось, что британским властям необходимо подготовить около 30 тысяч койко-мест для возможного размещения больных COVID-19.

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