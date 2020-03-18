Мадрид, , 02:13 — REGNUM Правительство Испании намерено выделить 200 млрд евро на поддержку национальной экономики в условиях пандемии коронавируса нового типа, заявил испанский премьер-министр Педро Санчес в эфире государственного телевидения.

«Мы должны замедлить процесс потери рабочих мест и снижение производства, и действовать сообща для решения проблем. Нам нужно объединить всех акторов экономики», — заявил он.

Санчес подчеркнул, что главной целью поддержки экономики является защита семей и жителей страны от массовых сокращений на работе. Правительство страны пообещала малоимущих людей обеспечить подачей воды, электричества и газа.

«Никто не лишится своих домов из-за коронавируса», — добавил Санчес.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта правительство Испании из-за угрозы распространения коронавируса закрыло сухопутные границы для иностранцев. С 17 марта въехать на территорию страны смогут только граждане Испании или имеющие вид на жительство иностранцы.

Читайте ранее в этом сюжете: Испания заблокирует въезд иностранцев через сухопутные границы