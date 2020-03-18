Каракас, , 02:05 — REGNUM Решение прервать пассажирское авиасообщение внутри Венесуэлы и запретить прием рейсов из других стран приняли венесуэльские власти, сообщает Национальный институт гражданской авиации республики 17 марта на своей странице в Twitter.

Запрет вводится с 18 марта в связи с пандемией коронавируса в мире. Разрешенными остаются только рейсы грузовых и почтовых самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта из-за COVID-19 на территории Венесуэлы был объявлен общенациональный карантин.

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