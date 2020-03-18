Никосия, , 01:29 — REGNUM Решение запретить прием пассажирских рейсов из 28 государств, в том числе и из России, приняли кипрские власти в связи с пандемией COVID-19, заявил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну 17 марта на брифинге.

Ограничения вступят в силу с 21 марта и будут действовать две недели.

Помимо РФ в список включены: Великобритания, Греция, Бельгия, Болгария, Бахрейн, Белоруссия, Египет, Эстония, Германия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Иордания, Латвия, Ливан, Литва, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Катар, Румыния, Сербия, Словакия, Швеция, Швейцария, Украина.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным за 14 марта, в Республике Кипр был зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом COVID-19.

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