Тунис, , 01:16 — REGNUM Решение ввести комендатский час с 18 марта на территории Туниса в связи с угрозой коронавируса нового типа объявил тунисский президент Каис Саид в эфире центрального телевидения страны.

Саид попросил жителей государства не покидать свои дома без крайней необходимости и потерпеть несколько дней. Комендантский час предполагает запрет на перемещения по улице с 18:00 до 6:00.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта власти Туниса решили закрыть границы страны из-за COVID-19.

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