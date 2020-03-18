Банжул, , 01:02 — REGNUM Первый случай заболевания COVID-19 был подтвержден в Гамбии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы минздрава страны.

Сообщается, что первым пациентом с коронавирусом нового типа в Гамбии стала 20-летняя девушка, которая недавно посещала Великобританию. Других подробностей пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта первый случай заражения коронавирусом нового типа был выявлен в Сомали. Отмечалось, что первым заболевшим стал гражданин страны, недавно вернувшийся из-за границы.

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