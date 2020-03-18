Берлин, , 00:46 — REGNUM Количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 9367 человек, 17 марта передает телеканал N-tv со ссылкой информацию от федеральных земель ФРГ.

Их этого числа скончались 26 пациентов. Ранее стало известно о 8598 подтвержденных случаев инфицирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта коронавирус COVID-19 обнаружили у претендента на пост председателя Христианско-демократического союза Германии Фридриха Мерца.

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