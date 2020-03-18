Кишинёв, , 00:34 — REGNUM США приступили к операции по эвакуации своих граждан из Молдавии, где объявлена чрезвычайная ситуация из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Как сообщили в дипмиссии, 17 марта чартерный рейс доставит из Кишинева в Даллас сотрудников американской дипмиссии и действующего в Молдавии «Корпуса мира», передает ИА REGNUM.

«15 марта Госдепартамент США разрешил всем сотрудникам посольств и членам их семей вернуться в страну. 16 марта Корпус мира призвал своих сотрудников вернуться из Молдавии в США», — сообщили в американском посольстве в Кишиневе.

В Молдавии к 17 марта подтверждены 30 случаев коронавируса COVID-19. Власти объявили в стране чрезвычайное положение. Также в республике действует высший красный код угрозы эпидемиологической опасности из-за коронавируса COVID-19. Прервано транспортное сообщение со всеми странами, закрыты школы и детсады и отменены все массовые мероприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: Число заболевших COVID-19 в Молдавии достигло 30 человек