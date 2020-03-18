Великий Новгород, , 00:28 — REGNUM XII Международный конкурс юных пианистов им. С.В.Рахманинова и XI Фестиваль классической музыки им. С.В. Рахманинова, которые должны были состояться в Великом Новгороде в апреле 2020 года, переносятся на октябрь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре новгородской мэрии.

Причина переноса — ограничительные меры, введённые в регионе в целях недопущения распространения коронавируса (в настоящее время ни одного подтверждённого случая в Новгородской области нет).

Новые сроки международного конкурса — предварительно, 1−4 октября.

Все проданные билеты на мероприятия в октябре будут действительны, сообщили организаторы.

Читайте также: Новгородский антикоронавирусный штаб решил собираться ежедневно

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный конкурс юных пианистов им. С.В.Рахманинова — традиция Великого Новгорода. Первый рахманиновский конкурс прошёл в Новгороде в 1995 году. Конкурс традиционно проводился в апреле и был приурочен к дню рождения Сергея Рахманинова.