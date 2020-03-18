Кишинёв, , 00:21 — REGNUM Автобус с 70 молдавскими гастарбайтерами, направляющимися на родину из России, был заблокирован на российско-украинской границе. Как сообщили в МИД Молдавии, в ситуацию пришлось вмешаться министру иностранных дел Молдавии Олегу Цуле, который позвонил своему украинскому коллеге, передает ИА REGNUM.

«После телефонного разговора между министрами иностранных дел Молдавии и Украины и по запросу нашего посольства в Киеве автобус с более чем 70 гражданами Молдавии пересек границу Украины и направляется в Молдавию», — сообщили в молдавском ведомстве.

Украина, напомним, закрыла свои границы из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. В Молдавии на 17 марта зарегистрировано 30 заболевших коронавирусом нового типа. В Молдавию вирус «импортировали» молдавских гастарбайтеры, приехавшие из Италии.

В стране объявлено чрезвычайное положение, приостановлено все международное транспортное сообщение, закрыты школы и детсады, отменены все массовые мероприятия.