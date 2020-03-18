Вашингтон, , 00:28 — REGNUM Судно-госпиталь готовятся задействовать в борьбе с пандемией коронавируса военно-морские силы США. Об этом 17 марта сообщил журналистам в ходе пресс-конференции министр обороны страны Марк Эспер.

Эспер заявил, что в США имеются два плавучих госпиталя, одно из них проходит техобслуживание, а второе, Mercy находится в порту на западном побережье страны в Сан-Диего. Его будут готовить к передислокации, согласно отданному несколько дней назад приказу.

По словам Эспера, судно изначально предназначено для приёмак больных с травмами. Возможно, в дальнейшем на судно переведут таких пациентов из больниц, чтобы освободить места для больных коронавирусной инфекцией.

Плавучие госпитали США использовали раньше для помощи жителям стран Южной Америки, где наблюдаются проблемы с медицинским обслуживанием населения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США количество жертв коронавируса возросло до 100 человек.

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