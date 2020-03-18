Псков, , 00:07 — REGNUM В Псковской области разработали дополнительные меры для защиты пожилых людей в возрасте старше 65 лет, которые входят в группу риска по заражению коронавирусом COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

Для помощи пожилым жителям региона в ближайшее время будут мобилизованы волонтёрские организации региона, подготовлены специальные рекомендации по самостоятельному карантину.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова сообщила, что особое внимание со стороны органов социальной защиты и волонтёров будет направлено на помощь одиноко живущим пожилым людям.

«Для тех, кто не может организовать карантин самостоятельно, у нас есть обсервационный центр», — сообщила Вера Емельянова.

Напомним, основным учреждением на случай выявления заражённых коронавирусом в Псковской области определена Псковская инфекционная больница, которая располагает необходимыми боксами для изоляции больных. В регионе нет случаев заражения, но 28 человек остаются под наблюдением врачей — они вернулись из стран, где есть заражения коронавирусом или контактировали с теми, у кого подозревают заражение.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на карантине находится и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он почувствовал недомогание и с признаками ОРВИ прошёл тест на коронавирус, «чтобы перестраховаться».

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