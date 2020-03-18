Псков, , 00:01 — REGNUM Главным рецептом от коронавируса первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова назвала дисциплину. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, она призвала псковичей соблюдать простейшие санитарно-гигиенические правила.

«Мы сможем максимально защитить себя, если будем постоянно мыть и дезинфицировать руки, меньше пользоваться общественным транспортом, а также соблюдать дистанцию более метра при общении с людьми», — отметила Вера Емельянова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области введён режим повышенной готовности, реализуется комплекс мер по недопущению завоза и распространенияCOVID-19. Случаев заражения в Псковской области не выявлено, однако сам губернатор Псковской области Михаил Ведерников с признаками ОРВИ дожидается результатов теста на коронавирус и находится на карантине.

Читайте ранее в этом сюжете: Псковский губернатор сдал тест на коронавирус и ушёл на карантин