Братислава, , 23:57 — REGNUM Гражданин США c подозрением на коронавирус скончался 17 марта в гостинице словацкого города Кошице. Об этом сообщил журналистам представитель службы скорой помощи Алена Крчова.

По её словам, бригада скорой помощи была вызвана к потерявшему сознание постояльцу гостиницы, однако прибывшие медики уже ничем не смогли ему помочь.

Позднее было установлено, что американский гражданин в середине января прибыл из Китая, где находился около двух месяцев. Теста на коронавирус по прибытии в Словакию он не проходил. Теперь же предварительный осмотр показал наличие у погибшего COVID-19.

Сообщается, что контактировавшие с постояльцем медики отправлены на 14-дневный карантин, поскольку не знали, что речь может идти о коронавирусе, и не были экипированы необходимым образом. Окончательно причина смерти мужчины будет установлена после анализа в специализированной лаборатории.

Напомним, по последним данным, на территории Словакии официально подтверждено 97 случаев заражения новым коронавирусом. Ни одного летального исхода пока не было зафиксировано.