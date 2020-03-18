Вашингтон, , 00:29 — REGNUM Число погибших от заболевания, вызванного коронавирусом в США, достигло 100 человек. Об этом 17 марта сообщает газета Washington Post.

По данным издания, количество жертв «очень заразного нового вируса» на территории США достигло 100 человек. Уточняется, что количество жертв может возрасти.

В свою очередь, университет Джонса Хопкинса, ведущий подсчёты на основеместных и федеральных данных, сообщал о 85 погибших и пяти тысячах выявленных случаях заражения коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество умерших от коронавируса пневмонии в американском штате Нью-Йорк составило 12 человек при общем количестве заражённых 1374 человека.