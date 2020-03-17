Афины , , 23:48 — REGNUM В Греции вынесены первые судебные приговоры нарушителям режима карантина по коронавирусу, сообщает 17 марта издание «Прото тема».

По утверждению издания, речь идёт о тюремном заключении сроком до 18 месяцев и денежных штрафах.

В частности, к 18 месяцам тюрьмы и штрафу в три тыс. евро приговорен владелец кафе в городе Ираклион. В аналогичном случае на острове Хиос владельцу кафе присудили восемь месяцев лишения свободы и штраф в 2,5 тыс. евро.

Уточняется, что такие дела рассматриваются специальными судами.

Издание отмечает, что в Греции с 12 марта арестованы 143 человека, нарушившие запрет на работу кафе и парикмахерских.

Верховный суд Греции выпустил циркуляр с требованием строгого соблюдения процедур суда в отношении задержанных с поличным за нарушение режима карантина, введенного из-за коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта ВОЗ официально объявила ситуацию с коронавирусом пневмонии COVID-19 пандемией.

В Европе не осталось ни одной страны, где не было бы выявлено случаев этого заболевания.

Читайте ранее в этом сюжете: Греф предрекает доллар по 100 рублей и нефть по 20 долларов