Рим, , 00:29 — REGNUM Тестирование препарата «тоцилузумаб» для лечения коронавируса начнут медики в Италии. Об этом 17 марта сообщил глава национального агентства страны по лекарственным средствам Никола Магрини.

Поясняется, что препарат «тоцилузумаб» показал свою эффективность в медучреждениях Неаполя и Модены. Магрини заявил, что предварительные исследования препарата показали результат, который он назвал «ободряющим».

Тестирование препарата начнётся с 19 марта. В тестах примут участие 330 пациентов-добровольцев.

Препарат «тоцилузумаб» относится к иммуннодепрессантам и применяется при лечении ревматических заболеваний суставов. Кроме него, медики в Италии используют для лечения коронавирусной инфекции противовирусные препараты, применяющиеся при СПИД.

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