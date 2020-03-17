Алжир, , 23:44 — REGNUM Власти Алжира ввели запрет на проведение акций протеста из-за глобальной эпидемии коронавируса, 17 марта сообщает агентство Reuters.

Запрет на собрания в стране уже действует, однако это не помешало оппозиции вывести марш протеста в пятницу 13 марта. Новое постановление касается отдельно политических акций.

Оппозиция Алжира проводит марши протеста каждую пятницу с февраля 2019 года. Коронавирусом в африканской стране заразились 60 человек, четверо умерли.

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